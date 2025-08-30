Nick Woltemade è solo uno della lunga lista di nomi accostati all'Inter nell'ultima sessione di mercato. A scrivere la parola 'fine' sulla telenovela ci ha pensato il Newcastle, che per strapparlo allo Stoccarda ha messo sul piatto la cifra monstre di 85 milioni di euro. Si tratta dell'acquisto più costoso della storia dei Magpies.

IL COMUNICATO:

Il Newcastle United ha concluso un accordo record per l'acquisto dell'attaccante Nick Woltemade dallo Stoccarda, squadra della Bundesliga.

Il 23enne nazionale tedesco diventa il quinto acquisto estivo dei Magpies in prima squadra, dopo aver firmato un contratto a lungo termine con il St. James' Park.

Nick ha iniziato la sua carriera con il Werder Brema, dove ha fatto carriera nelle giovanili fino a diventare il più giovane giocatore di sempre in Bundesliga, a soli 17 anni, nel 2020.

È passato allo Stoccarda la scorsa estate, affermandosi rapidamente come uno degli attaccanti più promettenti del massimo campionato tedesco.

Ha concluso la scorsa stagione con 17 gol in 33 presenze in tutte le competizioni e ha continuato la sua forma ai recenti Campionati Europei Under 21, dove si è aggiudicato il premio di capocannoniere.

L'attaccante, alto 1,98 m e con due presenze in nazionale maggiore, si unirà alla nazionale tedesca la prossima settimana per le partite di qualificazione ai Mondiali contro Slovacchia e Irlanda del Nord.

Nick indosserà la maglia numero 27 del Newcastle United.