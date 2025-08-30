Dopo l'accostamento all'Inter e ad altri club, Christopher Nkunku si trasferisce dal Chelsea al Milan a titolo definitivo. "L'attaccante francese - si legge nel comunicato ufficiale del club rossonero - ha firmato un contratto con il Club fino al 30 giugno 2030" e indosserà la maglia numero 18 .

