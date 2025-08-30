Bella intervista di Sportweek ad Antonio Benarrivo, ex terzino di Parma e Nazionale. C'è spazio anche per qualche considerazione sulla nuova Serie A.

Chi vede favorito ai nastri di partenza?

"Credo che il Napoli di Conte sia la squadra da battere. Antonio può ripetersi e aprire un ciclo vincente. Hanno comprato tanto e bene, sono una corazzata. Subito dietro vedo l'Inter di Chivu che, per forza dell'organico e profondità della rosa, potrà insidiare il primo posto. Poi il Milan di Allegri, che ha tanta voglia di tornare grande e non farà le coppe".

E per la corsa Champions?

"Direi la Juve. Ha storia e nomi per fare bene e tornare a essere protagonista. Occhio anche alla Fiorentina, Pioli mi piace molto e può fare bene. Attenzione anche a Gasperini, che però con la Roma prevedo un filo indietro almeno all'inizio".