L'ex nerazzurro Daniele Padelli sarà costretto a saltare la sfida contro l'Inter per infortunio. Il portiere, comunica l'Udinese, "ha riportato in allenamento un trauma distorsivo contusivo al ginocchio destro. Il calciatore ha già iniziato l’iter di recupero per rientrare a disposizione nel giro di poche settimane".

Data: Sab 30 agosto 2025 alle 14:35
Autore: Stefano Bertocchi
