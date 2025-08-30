Due mesi e mezzo da sogno quelli vissuti dal giovane Francesco Pio Esposito, passato dalle lacrime per la mancata qualificazione in Serie A con il suo Spezia alla realizzazione dei più grandi dei suoi desideri. Tornato a Milano dopo la parentesi in Liguria dove era in prestito, il classe 2005 partì per gli USA da 'pesce fuor d'acqua' e la convinzione di chi avrebbe dovuto sfruttare al massimo le poche possibilità a sua disposizione per mettersi in mostra e attrarre un club che gli permettesse il salto di qualità. Il primo riflettore a puntare su di lui però lo ha acceso Cristian Chivu, che sul più piccolo degli Esposito ha immediatamente posto un veto: Pio rimane. "Lo conosco da quando aveva 13 anni e so di che pasta è fatto" ha spiegato il tecnico nerazzurro in conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Udinese, partita alla quale il 'gigante' dal 94 sulle spalle sarà convocato per la prima volta dopo la squalifica scontata alla prima di campionato.

"So com'è fatto e quali sono motivazioni e ambizioni del ragazzo. So qual è il suo approccio anche a ciò che accade fuori dal campo, ha i piedi per terra, sa che ha ancora tanto da imparare e dimostrare. Ma sono sfide che a lui piacciono perché ha umiltà forte che gli permette di crescere nella maniera giusta. Più si alzano le aspettative, più rende meglio e lo ha fatto vedere l'anno scorso in Serie B come nel settore giovanile" ha continuato Chivu, sollecitato a rispondere sul classe 2005 che dopo aver realizzato il sogno di vestire la maglia della prima squadra, divisa che continuerà a vestire per il resto della stagione almeno, è stato catapultato nel bel mezzo di un altro grandissimo sogno concretizzatosi: la convocazione in Nazionale. E a proposito della chiamata di Rino Gattuso, Chivu aggiunge: "Ha fatto vedere la sua crescita allo Spezia e adesso si gode il suo sogno di stare in prima squadra e di far parte della prima squadra della Nazionale italiana. Sono felice e contento per lui e non devo aggiungere altro perché so che sono cose che gli daranno ancora più motivazione".