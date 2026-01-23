Cinuqe gol e quattro assist in 14 presenze. L'avventura all'Anorthosis è iniziata alla grande per Stefano Sensi. L'ex Inter è tornato protagonista in Cipria dopo essere stato svincolato fino a fine settembre. E così la squadra cipriota ha voluto estendere il suo contratto fino al 2027. 

Sezione: Ex nerazzurri / Data: Ven 23 gennaio 2026 alle 16:16
Autore: Raffaele Caruso
