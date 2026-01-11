Roberto Boninsegna è il terzo miglior marcatore della storia dell'Inter, con cui ha giocato 281 partite e segnato 171 gol. Ospite del MatchDay Programme del club nerazzurro, Bonimba ricorda con affetto il periodo trascorso a Milano: "Quelli con l'Inter sono anni indimenticabili, in cui ho vissuto emozioni difficili da dimenticare. Ho vinto e scalato le classifiche dei migliori marcatori. Contro il Napoli ho segnato una rete importante, una di quelle che ci hanno portato a vincere lo scudetto. Il gol più bello? I gol sono tutti belli, quello più spettacolare è stato contro il Foggia, sono quei tiri che uno prova e che quando riescono fanno esplodere lo stadio, ricordo che quel giorno San Siro era esploso".

"Io sono sempre stato un tifoso interista - ammette Boninsegna -, ricordo che mia mamma faceva la magliaia e ogni anno a Santa Lucia le chiedevo la maglia dell'Inter e lei la faceva il nero davanti e l'azzurro dietro e io le dicevo sempre che la volevo a strisce. Lautaro? È un grandissimo giocatore, ha delle caratteristiche per cui l'avrei visto bene a giocare con me!".