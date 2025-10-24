L'ex tecnico dell'Inter Rafael Benitez riparte dal Panathinaikos, che lo ha scelto al posto di Chrīstos Kontīs, esonerato dopo la sconfitta in Europa League in casa del Feyenoord.

"Il Panathinaikos FC annuncia l'inizio della sua collaborazione con uno degli allenatori di maggior successo al mondo e il miglior allenatore ad aver mai allenato una squadra greca, Rafa Benitez - si legge nella nota ufficiale del club greco -. Gli innumerevoli titoli vinti nella sua lunga carriera, tra cui la Champions League, due Coppe UEFA/Europa League e una Coppa del Mondo per Club, così come la sua carriera calcistica complessiva, dimostrano la portata e la portata del tecnico spagnolo. Rafa Benitez assume immediatamente le sue responsabilità al Trifoglio, insieme al suo staff".