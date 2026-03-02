Come milioni di tifosi interisti in giro per il mondo, Marco Materazzi non vede l'ora che arrivi il derby della Madonnina, in programma tra sei giorni, a San Siro: "È quella settimana lì", ha scritto su Instagram l'ex difensore. Allegando al messaggio otto diapositive che lo ritraggono in campo in alcune delle numerose stracittadine disputate nella sua carriera. Non gioca da un po', ma Matrix 'sente' ancora la gara con il Milan, quest'anno più che mai visto che vale per la classifica oltre che per l'onore.