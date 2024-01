Sirene di mercato dall'Arabia Saudita per Matteo Politano, per il quale l'Al Shabab ha messo sul piatto un contratto ricco da sette milioni di euro a stagione per i prossimi tre anni. Il club della Saudi Pro League, che nelle sue fila annovera l'ex interista Ever Banega e Yannick Carrasco, per assicurarsi l'esterno d'attacco della nazionale italiana ha presentato un'offerta da 12 milioni di euro al Napoli. Lo riporta Gianlucadimarzio.com.