Risponde anche a Edin Dzeko, Stefano Pioli nel post partita di Conference League contro il Rapid Vienna, stuzzicato da Sky Sport a rispondere proprio sulle parole dell'ex Inter a proposito del minutaggio avuto fin qui. "Il problema non è la volontà dei giocatori. Stiamo cercando di trovare degli equilibri e in questo momento la squadra non può permettersi più di due giocatori offensivi. Abbiamo quattro o cinque giocatori offensivi. Dipende dal nostro momento, dal nostro equilibrio, dalla nostra struttura di gioco. Giocare con tre giocatori offensivi in questo momento è un po' più complicato. Mi auguro arrivino momenti in cui potremo schierare un attaccante in più, ma non è questo il momento" ha detto l'allenatore della Fiorentina che poi si è rivolto al bosniaco.

"Capisco la voglia di tutti i miei giocatori di giocare più partite, però questa è la strada che sto portando avanti. Edin è un giocatore forte, sa dov'è il mio ufficio. È un ragazzo intelligente, è un giocatore forte, questo lo so. Io devo cercare di fare le scelte migliori per la squadra. I risultati ancora non sono quelli che ci auguriamo, ma secondo me la strada questa. Lui deve continuare così e farsi trovare pronto quando viene chiamato in causa, come hanno fatto bene anche gli altri ragazzi che hanno giocato per la prima volta in questa partita. Le gerarchie possono cambiare perché dipenderà molto dalle prestazioni dei singoli, della squadra e soprattutto dai risultati" ha concluso in merito alla questione.