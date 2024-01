Milan Skriniar si congeda dal 2023 attraverso il proprio profilo Instagram dove posta una carrellata di immagini che hanno contraddistinto l'ultima annata dello slovacco. Molte familiari, che lo ritraggono con moglie e figlia, ma anche alcune dedicate alla sua esperienza al Paris Saint-Germain. Impossibile non notare l'assenza di foto relative all'Inter, club dal quale si è separato in estate dopo aver comunque conquistato due trofei. Infine, c'è una promessa per l'anno nuovo: "Sarà come mai niente finora".