Uno stendardo a due aste raffigurante un ratto con sfondo rossonero e un altro con la scritta 'I derby vinti mettili nel c..o': questi sono gli striscioni, consegnati dai tifosi presenti sulla strada del corteo, che Marcus Thuram ha esibito ieri durante la parata dell'autobus dell'Inter diretto a Piazza Duomo. Gesto un po' leggero nel clima di festa generale che potrebbe costare una sanzione all'attaccante francese dei nerazzurri: i gesti potrebbero finire al vaglio della Commissione Disciplinare della Lega Serie A con conseguente rischio per il giocatore.
I precedenti non mancano, e uno è quello che ha visto protagonista Massimo Ambrosini nel 2007 con quel famoso striscione esposto durante la festa Champions dal contenuto noto e ispiratore dello stendardo della discordia di ieri; ma basti pensare anche a quanto accaduto due anni fa a Gianluca Mancini, difensore della Roma, che sventolò in campo all'Olimpico una bandiera dal contenuto identico, ma con colori biancocelesti, a quello col ratto esibito da ieri da Thuram dopo un derby contro la Lazio. Ambrosini patteggiò e la vicenda si concluse con una multa di 20.000 euro tra sanzione personale e responsabilità oggettiva del Milan, mentre Mancini fu sanzionato con un'ammenda di 5.000 euro.
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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