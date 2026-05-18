Zlatko Dalic, CT della Nazionale croata, ha annunciato la lista preliminare dei giocatori convocati per i prossimi Mondiali che si terranno in Canada, Messico e Stati Uniti. Nell'elenco figura tra i centrocampisti anche il nerazzurro Petar Sucic, insieme al cugino Luka, centrale della Real Sociedad. Presenti tra i convocati anche i sempreverdi Ivan Perisic e Luka Modric.

Questa la lista completa:

Portieri: Dominik Livaković (Dinamo), Dominik Kotarski (Copenhagen), Ivor Pandur (Hull City).



Difensori: Joško Gvardiol (Manchester City), Duje Ćaleta-Car (Real Sociedad), Josip Šutalo (Ajax), Josip Stanišić (Bayern), Marin Pongračić (Fiorentina), Martin Erlić (Midtjylland), Luka Vušković (HSV).



Centrocampisti: Luka Modrić (Milan), Mateo Kovačić (Manchester City), Mario Pašalić (Atalanta), Nikola Vlašić (Torino), Luka Sučić (Real Sociedad), Martin Baturina (Como), Kristijan Jakić (Augsburg), Petar Sučić (Inter), Nikola Moro (Bologna), Toni Fruk (Rijeka).



Attaccanti: Ivan Perišić (PSV), Andrej Kramarić (Hoffenheim), Ante Budimir (Osasuna), Marco Pašalić (Orlando City), Petar Musa (Dallas), Igor Matanović (Friburgo).

Indicati come addizionali: Lovro Majer (Wolfsburg), Franjo Ivanović (Benfica), Dion Drena Beljo (Dinamo), Ivan Smolčić (Como), Karlo Letica (Losanna), Adrian Segečić (Portsmouth), Luka Stojković (Dinamo).

La nazionale croata si riunirà il 25 maggio e si preparerà a Rijeka, dove giocherà un'amichevole contro il Belgio il 2 giugno. I Vatreni, poi, si recheranno a Varaždin il 6 giugno, dove giocheranno un'amichevole contro la Slovenia il 7 giugno, e due giorni dopo è prevista la partenza per Washington. La Croazia giocherà la sua prima partita ai Mondiali il 17 giugno contro l'Inghilterra a Dallas, seguita dalle sfide contro Panama a Toronto il 23 giugno e contro il Ghana a Philadelphia il 27 giugno.