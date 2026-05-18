Il riscatto di Sebastiano Esposito da parte del Cagliari, scattato col raggiungimento della salvezza da parte del club rossoblu, avrà effetti non da poco sul budget del mercato per la prossima stagione dell'Inter. Come ricorda la Gazzetta dello Sport, infatti, nelle casse nerazzurre sono finiti 4 milioni di euro ai quali vanno aggiunti una serie di bonus ed il 40% sulla futura rivendita eventuale, che si aggiungeranno al tesoretto che Oaktree ha già stanziato sul mercato e ai soldi provenienti dalle future cessioni già in programma. La base di partenza è di 40 milioni di euro, al netto però in primo luogo degli ingaggi risparmiati dai contratti che non verranno prolungati; si parla di altri 28 milioni di euro lordi nel caso nessuno tra Sommer, Acerbi, De Vrij, Darmian e Mkhitaryan rinnovasse.

Poi bisogna aggiungere le cessioni, in primis quelle messe in preventivo di Davide Frattesi e Luis Henrique, che potrebbe essere sacrificato per poi gettarsi su Marco Palestra. In più, sono da tenere d'occhio le situazioni di Benjamin Pavard e Alessandro Bastoni; ma nel frattempo, il mercato dell'Inter segue una linea sempre più precisa grazie agli 80-90 milioni che verranno messi a disposizione di Piero Ausilio e Beppe Marotta.