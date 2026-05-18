La Supercoppa accantona il format delle Final Four, che ha contraddistinto le ultime tre edizioni giocate tutte in Arabia Saudita e che hanno visto trionfare, nell'ordine, l'Inter, il Milan e il Napoli. Per l'edizione 2026, sembra ormai definito il ritorno al format classico della partita secca tra la vincitrice dello Scudetto e quella della Coppa Italia, ma siccome per quest'anno le due caselle sono state occupate dall'Inter di Cristian Chivu, a contendere il trofeo, come da regolamento, ai nerazzurri sarà la Lazio che ha conquistato la finale di Coppa Italia.

L'appuntamento, secondo Nicolò Schira, è previsto per dicembre inoltrato; l'altra novità è rappresentata dalla sede della competizione, che non sarà l'Arabia Saudita. La Lega Calcio Serie A intended risparmiarsi per questa edizione l'ultimo slot stabilito nell'accordo con il regno che prevede ancora un'edizione da disputare nel Paese fino al 2028. Rimane da capire se si deciderà di riportare la finale in Italia o se si giocherà in un altro Paese.