Anche Andy Diouf ha parlato a DAZN nel post-partita dopo la festa Scudetto interista: "La mia posizione preferita è fare la mezzala. Voglio giocare e sono emozionato di far parte di questa squadra, che voglio sempre aiutare. La cosa più importante, comunque, è scendere in campo ed essere al servizio dei miei compagni".

Sezione: News / Data: Dom 17 maggio 2026 alle 18:15
Autore: Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione