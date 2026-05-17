Nessuno vuole mancare alla festa per la vittoria del 21esimo Scudetto, meglio se già dentro lo stadio dove alla fine di Inter-Verona sarebbe stata consegnata la coppa ai giocatori nerazzurri. Per questa ragione il Meazza è gremito in ogni ordine di posto, come nelle migliori occasioni, come nei big match ma stavolta solo con il desiderio di divertirsi, senza tensione. 

Secondo i numeri forniti dalla società nerazzurra, per Inter-Verona sono presenti nell'impianto 75.228 spettatori. Tra l'altro, in assenza di tifoseria ospite, anche il terzo anello blu è stato messo a disposizione di chiunque volesse essere presente.

Sezione: News / Data: Dom 17 maggio 2026 alle 16:28
Autore: Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.