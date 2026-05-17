Anche il Corriere dello Sport conferma la versione de La Gazzetta dello Sport: oggi a Milano è attesa un'ondata di almeno 300mila tifosi dell'Inter, vogliosi e affamati di festeggiare insieme alla squadra la conquista della doppietta scudetto-Coppa Italia. La prima tappa sarà ovviamente San Siro, dove alle ore 15 è in programma l'ultima partita casalinga dell'anno che vedrà Lautaro e compagni sfidare il Verona: dalle 12.30 via al lungo live preshow condotto da Daniele Battaglia ed Eleonire Casalagno, accompagnati sul palco da 21 Inter Friends e da altri personaggi come Gli Autogol, Luca Ravenna, Nicola Savino, il Pagante e dj Benny Benassi.



Lo stadio si colorerà con una mega coreografia che coinvolgerà gli oltre 70 mila presenti, mentre a fine partita è prevista la premiazione e l'ovazione per tutti i giocatori e lo staff di Chivu, in programma poco dopo le 17. "Giusto il tempo di concedersi qualche foto ricordo e un giro di campo, prima di scappare nei garage dello stadio per salire con le due coppe sul bus scoperto (stavolta tutti sullo stesso, non divisi in due come nell’anno della seconda stella) che alle 18.30 circa darà inizio alla sfilata nel mare di folla pronto ad accompagnare i Campioni d’Italia nel tragitto dallo stadio fino in piazza Duomo - si legge sul giornale sportivo romano -. I nerazzurri percorreranno viale Caprilli fino a Piazzale Lotto, poi procederanno così: Via Monte Rosa, Buonarroti, Via Giotto, Via del Burchiello, Via Guido d’Arezzo, Conciliazione, Via Boccaccio, Piazza Virgilio, Via monti, Corso Magenta, Via Meravigli, Cordusio, Via Orefici e terminerà ai piedi della cattedrale milanese".

L'ultima tappa della lunga giornata sarà sula Terrazza 21 di Piazza Duomo per l'abbraccio finale con il popolo nerazzurro, secondo i piani previsto per le 22.30 circa.