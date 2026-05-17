È Pepo Martinez il giocatore dell'Inter intervenuto al Match Day Programme per presentare la sfida tra Inter-Hellas Verona, ultima gara a San Siro dei campioni d'Italia che al triplice fischio solleverà il suo 21esimo scudetto.

In cosa sei cresciuto da quando sei all'Inter?

"Sicuramente sono maturato a livello caratteriale: sono più tranquillo e riesco a capire meglio i momenti delle partite, ho più consapevolezza".

C'è una qualità che "ruberesti" a un tuo compagno?

"Per il mio ruolo devo dirti che Yann Sommer è un portiere incredibile: ha una qualità pazzesca nel gioco con i piedi, cerco sempre di imparare qualcosa da lui. Sono fortunato a poterlo vedere da così vicino".

Qual è la cosa più importante che hai imparato in carriera?

"Ho imparato a non abbattermi nei momenti difficili: è importante credere che ci sia sempre un rimedio, adattarsi e andare avanti. Un brutto momento non è una fine: essere resilienti è fondamentale".

C'è qualche sportivo che ti ha ispirato in questo senso?

"Sicuramente Rafa Nadal che per noi spagnoli è un idolo. In carriera ha attraversato infortuni e momenti difficili, ma è sempre tornato a giocare al suo massimo livello, un campione incredibile".

Che cosa rappresenta l'Inter per te?

"L'Inter è un'emozione, il sogno di un bambino: giocare per un Club così importante non è da tutti".