"E' bellissimo, siamo contenti di vedere tutta questa gente qua. Oggi dobbiamo solo godercela". Così Ange-Yoan Bonny, parlando a DAZN, prima di Inter-Verona, la partita prima dell'incoronazione di Lautaro Martinez e compagni come campioni d'Italia. 

MVP delle feste?
"Zielinski".

MVP stagionale? 
"Il gruppo". 

MVP del pullman scoperto?
"Barella"

Sezione: Focus / Data: Dom 17 maggio 2026 alle 13:57
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.