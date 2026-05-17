"E' bellissimo, siamo contenti di vedere tutta questa gente qua. Oggi dobbiamo solo godercela". Così Ange-Yoan Bonny, parlando a DAZN, prima di Inter-Verona, la partita prima dell'incoronazione di Lautaro Martinez e compagni come campioni d'Italia.

MVP delle feste?

"Zielinski".

MVP stagionale?

"Il gruppo".

MVP del pullman scoperto?

"Barella"