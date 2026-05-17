È Kieron Bowie, l'autore del gol del pareggio, il giocatore dell'Hellas Verona che si presenta nella sala conferenze di San Siro per parlare di quanto accaduto quest'oggi contro l'Inter. FcInterNews.it riporta le sue parole tramite il proprio inviato:

Saresti voluto venire prima?

"Nella prima parte ho giocato bene nel mio club in Scozia e questo ha fatto sì che potessi arrivare a Verona. Do sempre tutto me stesso. San Siro è bellissimo. Ho 4 anni di contratto e la mia volontà è di rimanere a Verona".

Che idea hai della Serie B?

"È molto difficile guadagnarsi la promozione. Non ho ancora pensato a questo. Per adesso penso alla Roma, poi vedremo".