I colleghi di DAZN volevano realizzare una doppia intervista a Bonny e Bisseck, ma il difensore tedesco ha deciso di prendere il microfono dell'inviato, realizzando l'intervista all'attaccante: "Quali sono le sensazioni dopo questo trionfo?", ha chiesto Bisseck. La risposta di Bonny è arrivata puntualmente: "Siamo contenti di aver ottenuto questo traguardo". Dopo questo breve scambio di battute, i due giocatori, muniti degli occhiali di Marcus Thuram, hanno abbandonato la postazione interviste per partire verso il pullman.