Steven Zhang ha lasciato l'Inter da qualche anno, ma il legame con il club nerazzurro è rimasto intatto. Attraverso i propri social, l'ex presidente nerazzurro ha voluto fare i complimenti alla squadra per il Tricolore.

"Congratulazioni a tutti i tifosi dell’Inter per questa splendida stagione. Un enorme grazie ai nostri giocatori, allenatore, dirigenza e a tutto lo staff: il vostro duro lavoro ha riportato due incredibili trofei nella nostra storia. Sempre uno di voi. Forza Inter. AMALA!”, ha concluso.