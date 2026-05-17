Al termine di Inter-Verona 1-1, ininfluente ai fini del risultato ma che dà il via alla festa nerazzurra con la consegna del trofeo, Beppe Marotta si è soffermato brevemente anche ai microfoni di RadioTv Serie A, partendo dall'amarezza del 31 maggio della scorsa stagione riscattata pienamente quest'anno: "In un percorso vincente ci sono anche delle soste legate a delle sconfitte ma bisogna guardare il merito di essere arrivati alle finali. Da quella finale abbiamo tratto grandi insegnamenti. Chivu ha dimostrato una grande forza motivazionale, gestire la prima squadra dell'Inter da allenatore non è come gestire una Primavera e il passo è stato molto grosso, rischioso, ma con la sua intellignenza e coraggio ha saputo assumere qusto ruolo nonostante grandi pressioni. Assolutamente ora ripaertire dal gruppo, che ha grandi qualità e valori all'interno e bisogna continuare così".