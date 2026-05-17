Mentre l'Inter a Milano festeggia il double, Scudetto e Coppa Italia e le strade della città sono invase di tifosi nerazzurri in visibilio, dall'altra parte del mondo c'è chi spera ancora un giorno di poter essere parte di questo gruppo, anche perché Cristian Chivu lo conosce benissimo. Si tratta di Valentin Carboni, che nell'estate 2025 si è trasferito in prestito al Racing de Avellaneda, sognando una grande stagione in patria e, chissà, la convocazione al Mondiale con l'Argentina. Invece a fine febbraio 2026 la rottura del legamento crociato del ginocchio destro durante un allenamento con la sua squadra e circa otto mesi fuori. Un infortunio già patito quando vestiva la maglia del Marsiglia e che gli ha negato la possibilità di essere riscattato dal club francese.

La novità sul conto del figlio di Ezequiel è che il Racing non ha gettato la spugna sul suo conto, anzi. Secondo il giornalista Cesar Luis Merlo gli argentini avrebbero raggiunto con l'Inter un accordo per il prolungamento del prestito per tutto il 2027, in modo da permettere al ragazzo di recuperare serenamente e tornare in campo al Cilindro. L'intesa tra le asocietà c'è, manca solo il via libera del giocatore che aveva accettato il ritorno in Argentina con grande entusiasmo, per potersi rimettere in gioco dopo un buon Mondiale per Club con la maglia nerazzurra.