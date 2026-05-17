Duplice fischio su tutti i campi di Serie A sui quali sono impegnate le dieci squadre scese in campo alle 12.30: Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina, Pisa Napoli e Roma-Lazio. Al 45esimo i risultati momentanei sono lo 0-0 per Como-Parma e Genoa-Milan, l’1-0 della Fiorentina in casa della Juve, l’1-0 della Roma sui cugini laziali e il doppio vantaggio del Napoli in casa del Pisa.



Risultati che vedono momentaneamente il Napoli secondo dopo l’Inter a 73 punti, seguito dalla Roma a 70, subito dopo la Juventus con 68 che chiude il quartetto della zona Champions. Il Milan è a 68 ma dietro rispetto ai bianconeri quindi posizionata quinta, che vorrebbe dire qualificazione in Europa League, come il Como, momentaneamente a 66. Destinazione Conference per l’Atalanta, attualmente a 58 punti.