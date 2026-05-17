L’ultima a San Siro ha sempre un sapore speciale. Per tanti lo sarà ancora di più questo pomeriggio, dove la il match contro il Verona rappresenterà anche l'ultima recita casalinga con la maglia dell'Inter e il saluto ai tifosi nerazzurri nel giorno in cui si celebrerà anche la doppietta di trofei stagionali. Motivo che, secondo il Corriere dello Sport, spingerà Cristian Chivu a delle particolari scelte di formazione che affronterà il Verona.

L’unico indisponibile è Calhanoglu, atteso in panchina prima dei festeggiamenti, mentre un po' di riposo verrà concesso anche a Thuram, che ieri nella rifinitura ha lavorato a parte. "Sommer, De Vrij, Darmian e Mkhitaryan saranno tutti in campo dall’inizio - assicura il Corsport -. Probabilmente anche Frattesi, ma è da capire come Chivu vorrà comporre il centrocampo". Discorso diverso per quanto riguarda l’attacco, dove insieme alla certezza Lautaro si giocano una maglia dal 1' Esposito e Bonny, con il primo leggermente favorito. Possibile chance anche per Carlos Augusto al posto di uno tra Bastoni o Dimarco. "Per concludere - chiosa il quotidiano -, è assai probabile che diversi nerazzurri, tra quelli che poi saranno impegnati al Mondiale, verranno esentati dall’ultima sfida con il Bologna. Nella quale ci sarà spazio per alcuni componenti dell’Under 23.

