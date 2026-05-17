Il presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la premiazione a San Siro, celebrando il percorso del club e il lavoro della società, con parole importanti anche per il tecnico Cristian Chivu.

“Questo Scudetto così come la Coppa Italia hanno un nome, quello di Cristian Chivu”, ha dichiarato il numero uno nerazzurro. “Direi che il nostro è un ciclo, in questi 6 anni abbiamo ottenuto 9 trofei, due finali di Champions, una di Europa League, un lungo cammino frutto del lavoro e di una società lungimirante, ma soprattutto di un pubblico eccezionale".

Alla domanda sugli obiettivi futuri tra campionato e Champions, Marotta ha chiarito la linea del club: “Guardiamo l’Italia ed all’Europa. Siamo andati vicinissimi alla Champions e non nascondo che siamo ambiziosi, non arroganti. Cercheremo di fare bene come quest’anno cercando anche di fare un cammino migliore in Champions. Soprattutto senza che alcuni possano suggerirci che strada va seguita. Colgo l’occasione per dire al patron Cardinale di imitare questo ciclo dell’Inter che in questi anni ha conseguito 9 titoli. Spero che anche il Milan in questi anni possa perseguire questi obiettivi”.

Infine, il presidente ha sottolineato la struttura del club e il contributo dei dirigenti: “Ho portato la mia cultura ed esperienza, ma ho trovato grandissimi collaboratori, da Ausilio a Zanetti e Baccin. Abbiamo una proprietà, Oaktree, che è entrata in modo silente permettendoci di lavorare in tranquillità”.