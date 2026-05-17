"Tifosi, arriviamo: stavamo finendo di vedere Sinner". Così Alessandro Bastoni poco prima della partenza del pullman nerazzurro, avvenuta alle 19:30. Al difensore dell'Inter è stato chiesto quale musica volesse mettere per i festeggiamenti e lui ha prontamente replicato: "Sto guardando Jannik". E il trionfo del tennista azzurro agli Internazionali di Roma è stato davvero importante. Lautaro ha detto: "Dobbiamo goderci la festa, ce la siamo meritata". Infine Barella: "Forza Inter! Tifosi, stiamo arrivando".

Sezione: News / Data: Dom 17 maggio 2026 alle 19:45
Autore: Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione