"Tifosi, arriviamo: stavamo finendo di vedere Sinner". Così Alessandro Bastoni poco prima della partenza del pullman nerazzurro, avvenuta alle 19:30. Al difensore dell'Inter è stato chiesto quale musica volesse mettere per i festeggiamenti e lui ha prontamente replicato: "Sto guardando Jannik". E il trionfo del tennista azzurro agli Internazionali di Roma è stato davvero importante. Lautaro ha detto: "Dobbiamo goderci la festa, ce la siamo meritata". Infine Barella: "Forza Inter! Tifosi, stiamo arrivando".