Il giorno della grande festa è arrivato. L'Inter si prepara alle celebrazioni per la conquista del 21esimo scudetto e della decima Coppa Italia: prima la sfida con il Verona, poi la cerimonia di premiazione e infine il bus scoperto per le vie di Milano, invase di nerazzurro. Tappa finale: Piazza Duomo, con la squadra di Chivu attesa sopra la Terrazza 21 intorno alle 22:30. Un orario ipotetico che secondo La Gazzetta dello Sport potrebbe variare a causa delle centinaia di migliaia di tifosi (almeno 300 mila) che si riverseranno su Milano da tutta Italia

La rosea riferisce anche che prima del fischio d’inizio di Inter-Verona ci sarà un minuto di silenzio per il grande Evaristo Beccalossi, scomparso a inizio maggio, mentre sugli spalti di San Siro è attesa una maxi-coreografia a tema tricolore che dovrebbe riempire tutti gli anelli dello stadio, incluso il terzo.

Sarà poi tempo di parata, al via tra le 18 e le 18.30 sul bus speciale per celebrare il double (sarà uno, non due divisi tra squadra e staff come la volta della Seconda Stella). "Dal Meazza si gira lungo viale Caprilli e, dopo Lotto, si imbocca via Monte Rosa - ricorda il quotidiano -. Poi da lì ecco piazza Amendola e fino al profilo elegante di piazza Buonarroti. L’ultima parte del percorso, nel piano stilato da giorni da Comune e prefettura, prevede il passaggio in via Boccaccio, via Vincenzo Monti con la svolta in via Carducci. Ancora corso Magenta, via Meravigli, piazza Cordusio per entrare da via Orefici in piazza Duomo". 

Sezione: Copertina / Data: Dom 17 maggio 2026 alle 09:00
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
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Stefano Bertocchi
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Stefano Bertocchi
Da sempre a contatto con l’Inter per ‘colpa’ dei dribbling di Ronaldo. Giornalista pubblicista dal 2019, racconta la prima squadra e il mondo nerazzurro con le dita su una tastiera. Non rinuncia alla bellezza di San Siro e al fascino delle trasferte.