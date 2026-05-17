Il giorno della grande festa è arrivato. L'Inter si prepara alle celebrazioni per la conquista del 21esimo scudetto e della decima Coppa Italia: prima la sfida con il Verona, poi la cerimonia di premiazione e infine il bus scoperto per le vie di Milano, invase di nerazzurro. Tappa finale: Piazza Duomo, con la squadra di Chivu attesa sopra la Terrazza 21 intorno alle 22:30. Un orario ipotetico che secondo La Gazzetta dello Sport potrebbe variare a causa delle centinaia di migliaia di tifosi (almeno 300 mila) che si riverseranno su Milano da tutta Italia.

La rosea riferisce anche che prima del fischio d’inizio di Inter-Verona ci sarà un minuto di silenzio per il grande Evaristo Beccalossi, scomparso a inizio maggio, mentre sugli spalti di San Siro è attesa una maxi-coreografia a tema tricolore che dovrebbe riempire tutti gli anelli dello stadio, incluso il terzo.

Sarà poi tempo di parata, al via tra le 18 e le 18.30 sul bus speciale per celebrare il double (sarà uno, non due divisi tra squadra e staff come la volta della Seconda Stella). "Dal Meazza si gira lungo viale Caprilli e, dopo Lotto, si imbocca via Monte Rosa - ricorda il quotidiano -. Poi da lì ecco piazza Amendola e fino al profilo elegante di piazza Buonarroti. L’ultima parte del percorso, nel piano stilato da giorni da Comune e prefettura, prevede il passaggio in via Boccaccio, via Vincenzo Monti con la svolta in via Carducci. Ancora corso Magenta, via Meravigli, piazza Cordusio per entrare da via Orefici in piazza Duomo".