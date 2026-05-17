Operazione totalmente bloccata. Nonostante il chiacchiericcio mediatico dei mesi scorsi, il Barcellona non è mai stato vicino ad Alessandro Bastoni e invece di progredire il discorso si è arenato, con enormi possibilità che il difensore di Casalmaggiore continui a vestire la maglia nerazzurra. Lo conferma Fabrizio Romano, che dopo aver evidenziato come la valutazione tra i due club del calciatore sia molto diversa, ha aggiunto che in casa catalana hanno iniziato a ragionare sulle risorse finanziarie per il prossimo mercato e dovendo andare a sostituire Robert Lewandowski, probabilmente Marcus Rashford e prendere un difensore potenzialmente titolare, investire tra i 65 e i 70 milioni per Bastoni non sarebbe una buona idea. Il diretto interessato, pur aprendo a un trasferimento in Spagna, non ha mai chiesto al suo club di essere ceduto e avrebbe accettato solo in caso di accordo tra le parti. Accordo ad oggi lontanissimo.

Ad avvalorera lo stato dell'arte, che vede la trattativa bloccata, è anche Matteo Moretto che però aggiunge altre motivazioni che frenerebbero i blaugrana dal proseguire, oltre ovviamente alla valutazione molto alta che l'Inter fa di un proprio asset così prezioso. Un altro ostacolo, definito principale, sarebbe il pensiero di Hansi Flick sul centrale mancino azzurro. Il tecnico tedesco, fresco campione de LaLiga, avrebbe avanzato perplessità sulle caratteristiche di Bastoni, che non si sposerebbero con la sua filosofia di gioco e con lo stile del Barça. Nonostante il lavoro di settimane da parte del direttore sportivo Deco, Flick avrebbe dunque frenato su questa soluzione, privilegiando di conseguenza altre opzioni per la retroguardia.