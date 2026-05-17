Intervenuto ai microfoni di Inter TV, il centrocampista nerazzurro Andy Diouf commenta così il giorno della festa Scudetto a San Siro dopo l’1-1 contro l’Hellas Verona:

“Oggi è come un sogno, primo anno e due trofei, non lo credevo possibile. Poi oggi è anche il mio compleanno ed è un regalo incredibile. Sono davvero felice di poter festeggiare e godermi questo momento con i tifosi”.