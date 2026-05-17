Dopo Pepo Martinez, microfono anche a Raffaele Di Gennaro, terzo portiere dell'Inter che si racconta al Match Day Programme di Inter-Verona: "Mio papà e mio fratello hanno sempre giocato a calcio: io ero il più piccolo ma volevo stare con loro, che erano attaccanti. Ogni volta che mi tiravano la palla io la prendevo con le mani: per questo sono diventato portiere fin da quando avevo 4 anni".
Qual è stato l'insegnamento più importante che hai ricevuto?
"Nel settore giovanile ogni anno impari qualcosa: ogni allenatore e ogni compagno ti aiuta a crescere, fino a quando non riesce ad avere un importante bagaglio di esperienze personali. Sicuramente però la cosa più importante che ho imparato è il valore del sacrificio e la voglia di non mollare mai e dare sempre tutto me stesso. Ho attraversato dei momenti difficili in carriera, ma ogni anno sono ripartito con caparbietà".
A chi ti ispiravi da bambino?
"Julio Cesar era il mio idolo, indosso il numero 12 in suo onore. Da giovane della Primavera ho anche avuto l'onore di allenarmi con lui, è stato incredibile. Ho apprezzato tanto anche Samir Handanovic: quando con il Cittadella ho giocato con l'Inter in Coppa Italia nel 2013 ho voluto subito scambiare la mia maglia con lui".
Che cos'è l'Inter per te?
"Per me l'Inter è una famiglia, qui mi sento a casa: da bimbo tifavo per l'Inter, poi sono entrato nelle giovanili nerazzurre e qui sono cresciuto. Non si può spiegare quanto sia importante l'Inter per la mia vita".
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
Altre notizie - Copertina
Altre notizie
- 12:56 Lazio, Sarri: "La mia era una provocazione, non avrei lasciato soli i miei"
- 12:42 Santi: "Siamo una squadra determinata. Ecco cosa ha fatto la differenza"
- 12:27 Csiszar saluta l'Inter, emozioni al termine della partita col Como
- 12:13 Inter su Alajbegovic, Pjanic apre: "Guarda verso l'Italia, piace a molti club"
- 11:59 Di Gennaro: "Per me l'Inter è una famiglia, qui mi sento a casa"
- 11:44 Pepo: "Inter sogno di ogni bambino. Ho imparato a non abbattermi"
- 11:38 Repubblica - Verso l'Inter del domani, dal ritorno di Pavard al sogno Paz
- 11:30 Bastoni-Barcellona, trattativa bloccata: due le motivazioni principali
- 11:15 TS - Inter, in quattro all'ultimo ballo a San Siro. Rebus De Vrij-Mkhitaryan
- 11:00 Piovani chiude la stagione: "Secondo posto da consolidare e valorizzare"
- 10:45 Dumfries: "Scambiare Scudetto e Coppa Italia per rigiocare la finale di Monaco? No, ecco perché"
- 10:30 CdS - Double Inter: da San Siro a Piazza Duomo, il piano della giornata
- 10:15 CdS - Inter-Verona, tante rotazioni per Chivu: Esposito in pole su Bonny
- 10:00 CdS - Inter a caccia di record: Chivu insegue un primato di Conte e Inzaghi
- 09:45 Boeri: "Inter, questo è lo scudetto di Chivu. È il collante di giocatori e tifosi"
- 09:30 Iacchetti: "Scudetto in casa del Milan, niente potrà dare la stessa gioia"
- 09:15 La Russa: "Scudetto della rivincita. Meglio solo quello vinto davanti al Milan"
- 09:00 GdS - Inter in festa: 300 mila tifosi, maxi-coreografia e ricordo per Becca
- 08:45 GdS - Scudetto e capocannoniere: Lautaro insegue il double di Meazza
- 08:30 GdS - Da Acerbi a Darmian, Chivu rivoluziona l'Inter dei saluti: la probabile
- 08:14 Preview Inter-Verona - Chivu dà spazio a chi saluterà Milano
- 00:00 Pancia piena o piazza strapiena?
- 23:54 Verona, i convocati di Sammarco per l'Inter: Orban ancora escluso
- 23:39 Reel, video, approfondimenti e curiosità sul mondo Inter: FcInterNews sbarca anche su Tik Tok
- 23:26 GdS - Da Acerbi a Frattesi, tanti domani all'ultimo ballo a San Siro
- 23:24 Arriva in Italia "Fonti preferite" di Google: aggiungi subito FcInterNews
- 23:09 Cardinale prova a scuotere il Milan dalla crisi: domani sarà al Ferraris
- 22:54 Lazio-Inter, Akanji è il re di coppa. Seguono Dumfries e Sucic
- 22:40 Orsi: "Napoli, se non batti il Pisa non meriti la Champions". Poi parla del futuro di Conte
- 22:25 Sky - L'Inter saluta San Siro da campione, le scelte di formazione di Chivu
- 22:10 Acerbi verso l’addio all’Inter: possibile futuro in Arabia con Inzaghi
- 21:55 Icardi, dopo i festeggiamenti per il titolo un messaggio che sa di addio
- 21:40 La Serie A corre ai ripari: il tennis nell'algoritmo del calendario
- 21:25 Martedì 19 maggio torneo delle squadre B: presente anche l'Inter U23
- 21:10 Primavera Inter ai playoff, Carbone esulta sui social: "Il primo passo è compiuto"
- 20:55 Cherubini: "Seconde squadre in Serie D, vi spiego. Sulla Serie A a 18..."
- 20:40 Inter Women, il campionato si chiude con un brutto ko contro il Como
- 20:25 Fabregas: "Europa? L'anno prossimo saremo giudicati in un'altra maniera"
- 20:10 GdS - Bastoni adesso tentenna: non è esclusa la permanenza all'Inter
- 19:55 Brescia, Corini: "Dopo la gara contro l'Inter U23 abbiamo lavorato intensamente"
- 19:40 Primavera 1, sarà il Parma l'eventuale avversario dell'Inter in semifinale
- 19:25 Sommer dice no al Basilea, Lichtsteiner: "Valeva la pena provarci"
- 19:10 Italiano: "Vedendo la finale di Coppa Italia ho pensato che è stata nostra"
- 18:55 Mourinho-Real, dalla Spagna sicuri: "Settimana prossima l'annuncio"
- 18:40 È il momento delle feste per l'Inter. E ad Appiano arriva il 'Sindaco'
- 18:25 Lazio senza pace: altro infortunio per Zaccagni, si ferma anche Motta
- 18:10 Maglia dell'Inter in omaggio, Zielinski entra nella Hall of Fame di Boniek
- 17:55 Di Gennaro, sarà ancora Inter: pronto il rinnovo fino al 2027
- 17:40 Inter Women-Como, le ufficiali: Csiszar, last dance partendo dalla panchina
- 17:25 Thuram e Calhanoglu, seduta differenziata: il francese domani in panchina
- 17:10 Sky - L'Inter prepara la prossima stagione: in settimana il rinnovo di Chivu
- 16:55 Koné, una concorrente in meno per l'Inter? L'Atletico Madrid dice no
- 16:40 Da Pisa le voci sul futuro di Touré: anche l'Inter sul duttile esterno
- 16:25 Milan, Allegri: "Fallimento senza la UCL? Qui devi ambire al massimo"
- 16:10 PSG, Luis Enrique: "Della finale con l'Inter non ricordo nulla. È il passato"
- 15:55 Sky - Seduta serena ad Appiano. Ecco l'ora della Coppa dello Scudetto
- 15:40 Giampaolo alla Mou: "Le insinuazioni sul match di Udine? Prostituzione intellettuale"
- 15:25 Derby di Roma, Gasperini ironico: "Sarri ci sarà? Ma aveva detto di no"
- 15:10 Bisseck su Lautaro: "Puoi vedere 100 video, qualcosa per batterti la fa sempre"
- 14:55 Bisseck: "Scudetto e Coppa Italia con l'Inter, spero che in Germania vedano"
- 14:40 Cherubini, AD Parma: "Chivu-Inter, ecco come è andata l'operazione"
- 14:25 Abodi: "FIGC, abbiamo i candidati ma il Consiglio è sempre lo stesso"
- 14:10 Caressa: "Chi prende l'Inter? Di sicuro cercherà giocatori italiani"
- 13:55 Atalanta, rammarico Palladino: "Speravamo nella finale di Coppa Italia"
- 13:40 Materazzi, auguri speciali per Moratti: "Il nostro premio è stato lei"
- 13:25 Tricella: "Domani a San Siro il Verona proverà a fare bella figura"
- 13:11 Di Biagio applaude Chivu: "Fantastico nell'empatia tra lui e i calciatori"
- 12:57 Dalmat: "Ottima stagione per l'Inter e per Chivu, ora aspettiamo il mercato"
- 12:43 Moratti compie 81 anni, l'Inter: "Tanti successi e profondo interismo"
- 12:28 Altro che Dimarco, Dzeko: "Italia fuori dal mondiale per colpa dei giornali..."