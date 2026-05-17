Dopo Pepo Martinez, microfono anche a Raffaele Di Gennaro, terzo portiere dell'Inter che si racconta al Match Day Programme di Inter-Verona: "Mio papà e mio fratello hanno sempre giocato a calcio: io ero il più piccolo ma volevo stare con loro, che erano attaccanti. Ogni volta che mi tiravano la palla io la prendevo con le mani: per questo sono diventato portiere fin da quando avevo 4 anni".

Qual è stato l'insegnamento più importante che hai ricevuto?

"Nel settore giovanile ogni anno impari qualcosa: ogni allenatore e ogni compagno ti aiuta a crescere, fino a quando non riesce ad avere un importante bagaglio di esperienze personali. Sicuramente però la cosa più importante che ho imparato è il valore del sacrificio e la voglia di non mollare mai e dare sempre tutto me stesso. Ho attraversato dei momenti difficili in carriera, ma ogni anno sono ripartito con caparbietà".

A chi ti ispiravi da bambino?

"Julio Cesar era il mio idolo, indosso il numero 12 in suo onore. Da giovane della Primavera ho anche avuto l'onore di allenarmi con lui, è stato incredibile. Ho apprezzato tanto anche Samir Handanovic: quando con il Cittadella ho giocato con l'Inter in Coppa Italia nel 2013 ho voluto subito scambiare la mia maglia con lui".

Che cos'è l'Inter per te?

"Per me l'Inter è una famiglia, qui mi sento a casa: da bimbo tifavo per l'Inter, poi sono entrato nelle giovanili nerazzurre e qui sono cresciuto. Non si può spiegare quanto sia importante l'Inter per la mia vita".