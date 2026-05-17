L'ex giocatore nerazzurro Roberto Gagliardini ha parlato a DAZN nel pre-partita, ricordando le sensazioni interiste: "Sono ricordi unici che avrò sempre nel mio cuore. Oggi vesto la maglia del Verona ed è giusto fare una gara da Verona. Ci teniamo a fare bella figura nonostante il clima e tutto quello che è successo. Qualche giorno fa ho scritto a qualche mio ex compagno, hanno dimostrato di essere ancora i più forti".

Sezione: L'avversario / Data: Dom 17 maggio 2026 alle 13:51
Autore: Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione