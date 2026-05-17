Matteo Darmian ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio tra Inter e Verona: "E' stato sicuramente emozionante, sei anni fantastici. Ora ci godiamo la festa che ci aspetta. E' stata una stagione difficile e ci portiamo a casa due trofei. I tifosi sono fantastici, mi hanno fatto sentire a casa dal primo giorno. Barella? Grandissimo giocatore e grande persona, mi ha ringraziato. Io ho il contratto in scadenza e mi auguro qualcosa di bello ed emozionante per il futuro. Barella ha dimostrato di essere una persona top".