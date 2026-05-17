Il tecnico dell’Inter Cristian Chivu analizza così brevemente la festa Scudetto che l’Inter si sta godendo a San Siro dopo la consegna della Coppa e delle medaglie, con la Coppa Italia vinta qualche giorno fa: “È merito dei ragazzi, del lavoro fatto, del saper gestire i momenti positivi e negativi - ha detto a Inter TV -. Quando vinci è ancora più bello per noi ma soprattutto per questi meravigliosi tifosi. Ai tifosi dico grazie, abbiamo saputo ricompattarci dopo la stagione dell’anno scorso", ha concluso, prendendosi anche un gavettone in diretta da uno dei suoi calciatori nel mezzo dell'intervista.