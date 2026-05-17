Anche Piotr Zielinski si è presentato ai microfoni di DAZN al termine di Inter-Verona in compagnia di suo figlio: "Mio figlio ha quasi cinque anni e ha una voglia matta di diventare calciatore. Senza problemi e senza infortuni ho dimostrato il mio valore. Ora abbiamo vinto e sono contento. I due scudetti vinti, uno a Napoli e uno qui, sono speciali e l'anno prossimo vogliamo essere ancora più competitivi. La maglia la incorniciamo, va nell'armadio. La conserveremo in un posto speciale".

Sezione: News / Data: Dom 17 maggio 2026 alle 18:35
Autore: Niccolò Anfosso
vedi letture
Niccolò Anfosso
autore
Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione