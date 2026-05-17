Il portiere nerazzurro Josep Martinez parla così a Inter TV nel corso della festa Scudetto: “Per un ragazzo che ha iniziato a giocare da cinque anni è incredibile avere due titoli in bacheca adesso con ius club così grande. Se me lo sarei aspettato? Sì perché conosco la forza di questo club, ci siamo andati vicino l’anno scorso e ci siamo riscattati quest’anno. Siamo un gruppo pieno di campioni che si accontentano mai”, ha detto al termine della consegna della Coppa arrivata dopo l’1-1 contro l’Hellas Verona.