L’ex calciatore nerazzurro Danilo D’Ambrosio era presente oggi a San Siro per la festa Scudetto della sua ex squadra e ne ha approfittato per rilasciare due battute ai microfoni di Inter TV: “Sono stati davvero eccezionali a partire dal presidente, dal direttore, dalla scelta di Chivu. Hanno metabolizzato quanto successo l’anno precedente, ma è molto meglio arrivare in finale e perdere che non partecipare alle Coppe, quindi merito ai ragazzi. Quest’anno hanno vinto con merito Scudetto e Coppa Italia. Quest’anno sottolineo il coraggio nelle scelte, sono state sempre frutto di anni d’esperienza e questo si è visto”.

Su Chivu: “Conosco la dirigenza e i calciatori, sapevo che non era una scelta casuale. Ovviamente nessuno si aspettava questo primo anno. Sono stati bravi a guardarsi in faccia e a dirsi la verità e a mettere davanti a tutto l’amore per l’Inter. Hanno dimostrato che ciò che conta non è quello che ti viene detto ma come reagisci, hanno trasformato le critiche in autostima”