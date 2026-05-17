E' la volta di Cristian Chivu di presentarsi ai microfoni di RadioTv Serie A: "Per vincere in una squadra ci vuole sempre il gruppo, per la notivazione, l'ambizione, che ci mettono tuti i giorni e non è mai semplice o scontato ma abbiamo a che fare con un gruppo di ragazzi meravigliosi che ci hanno messo impegno, ci hanno messo la faccia, tutti i giorni per raggiungere quello che abbiamo raggiunto oggi. Quando ho capito che potevamo farcela? Ci speri, lavori per questo, ci sono momenti positivi e negativi e bisogna saperli gestire entrambi, anche quando le cose vanno bene ci vuole umiltà e lavoro, e quando non vanno bene non andare in depressione ma continuare a lavorare per superare le difficoltà e alla fine ce l'abbiamo fatta.

Differenza da calciatore? Più responsabilità, tanta, perché mi sento sulle spalle le aspettative di questi meravigliosi tifosi, la fiducia della società e di questo gruppo meraviglioso di ragazzi che mi seguono e cercano di sopportarmi nel bene e nel male consapevoli che il gruppo viene prima di tutto".