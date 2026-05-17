Anche il centrocampista nerazzurro Henrikh Mkhitaryan si è presentato ai microfoni di DAZN al termine della gara pareggiata dall'Inter contro il Verona: "Non ho ancora deciso cosa farò l'anno prossimo. Parlerò con la società in questi giorni e farò le mie valutazioni. Deciderò se continuare o ritiratmi. Cosa è cambiato quest'anno? Chivu ci ha dato fiducia e le piccole cose che ci mancavano. Ha fatto un grande lavoro, l'abbiamo seguito e abbiamo fatto ciò che dovevamo".