Nella lunga intervista rilasciata ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Miralem Pjanic viene incalzato anche su Kerim Alajbegovic, talento bosniaco classe 2007 che piace a diverse italiane tra cui la Roma e l'Inter, proprio come riferiva la rosea diverse settimane fa.

Le indiscrezioni dicono che l'ex centrocampista di Roma e Juventus stia facendo da intermediario: "Sì, in effetti sto lavorando con il papà di Kerim, Semin, che è il procuratore - ammette -. Si tratta di un giocatore giovane, di talento, di grande potenzialità e prospettiva (che l’Italia purtroppo conosce bene dopo il playoff letale dello scorso marzo, ndr ), si fa notare per il suo gioco e la sua velocità. Vede molto la porta. Piace a molti club, ma devo dire per onestà che al momento non ci sono accordi con nessuno. La sua famiglia guarda da vicino l’Italia, un Paese che interessa molto. Vedremo cosa succederà alla fine, comunque non voglio sbilanciarmi per adesso".

Da capire quali saranno le intenzioni del Bayer Leverkusen, club proprietario del cartellino del calciatore: Alajbegovic in questa stagione è in prestito al con diritto di riscatto al Salisburgo e si è fatto notare recentemente anche nella disfatta di Zenica che ha condannato l'Italia a saltare il terzo Mondiale consecutivo, attirando l'interesse di diversi top club. Tra questi c'è anche l'Inter, secondo quando rivelato dal quotidiano diverse settimane fa era in corsa insieme ada ltre società importanti Arsenal, Napoli, Milan e Roma.