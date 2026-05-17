"Siamo sobri, non ho portato la maglia ma ce l'ho". Così Fabio De Luigi, comico e noto tifoso dell'Inter, parlando da bordocampo a San Siro prima della sfida col Verona, quella dopo la quale la squadra di Cristian Chivu verrà incoronata campione d'Italia.

MVP della stagione.

"Devo dire per forza Lautaro. Dovrei dire Dimarco, anzi lo dico. Poi Dumfries, Calhanoglu... Ti dico tutta la formazione".

Voto a Chivu.

"Dodici, il numero dello scudetto del 1979-80 con Beccalossi in campo", il bel pensiero di De Luigi per l'ex 10 nerazzurro che ci ha lasciati negli scorsi giorni.