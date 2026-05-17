"Siamo sobri, non ho portato la maglia ma ce l'ho". Così Fabio De Luigi, comico e noto tifoso dell'Inter, parlando da bordocampo a San Siro prima della sfida col Verona, quella dopo la quale la squadra di Cristian Chivu verrà incoronata campione d'Italia. 

MVP della stagione. 
"Devo dire per forza Lautaro. Dovrei dire Dimarco, anzi lo dico. Poi Dumfries, Calhanoglu... Ti dico tutta la formazione". 

Voto a Chivu.
"Dodici, il numero dello scudetto del 1979-80 con Beccalossi in campo", il bel pensiero di De Luigi per l'ex 10 nerazzurro che ci ha lasciati negli scorsi giorni. 

Sezione: News / Data: Dom 17 maggio 2026 alle 14:15
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.