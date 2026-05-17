Decimo scudetto in carriera per Giuseppe Marotta, che parla così della sua 'stella' personale dopo Inter-Verona 1-1: "Vincere gli scudetti, a mio giudizio, è sempre un'impresa straordinaria - dice il presidente nerazzurro a DAZN -. Fa parte del mio cammino, ma sono contento soprattutto per il mondo Inter che meritava questo traguardo straordinario".

Non possiamo fare domande di mercato, ma c'è qualcosa in canna?

"Qualche cambiamento ci sarà. Sarà un processo evolutivo, non rivoluzionario. Ci sono alcuni giocatori che anagraficamente sono a fine ciclo, fa parte del calcio. Massimo rispetto a chi andrà via, puntiamo a un mix di giovani e giocatori esperti".

Quanti innesti servono per tornare protagonisti in Champions?

"Lo zoccolo duro c'è, abbiamo avuto quattro giocatori formati nel Settore giovanile in campo oggi, questa è la strada da seguire".