Il centrocampista nerazzurro Piotr Zielinski parla così a Inter TV parla così durante la festa Scudetto in Serie A: “Sono contento per mio figlio che ha quasi cinque anni e va pazzo per il calcio, è una bella cosa e spero che gli rimarrà per tanto tempo. Quella di quest'anno è stata una stagione fantastica, tanti diranno che potevamo fare meglio in Champions ed è vero, ma quando siamo usciti ci siamo messi subito gli obiettivi in testa e li abbiamo portati a casa prendendo due trofei molto importanti”.
Sezione: News / Data: Dom 17 maggio 2026 alle 18:50
Autore: Ludovica Ferrante
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Domenica 17 mag
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