Continua la parata dei giocatori interisti che, a ritmo davvero lentissimo, stanno percorrendo le strade di Milano festeggiando il doblete ottenuto in questa stagione. Non mancano i momenti di ilarità, uniti a ironia e festeggiamenti vari. C'è anche lo sfottò nei confronti del Milan. I tifosi nerazzurri cantavano: "Chi non salta rossonero è". Marcus Thuram ha sollevato uno striscione rossonero che ritrae un ratto. Il clima è quello classico per i festeggiamenti e non possono, ovviamente, mancare gli sfottò.

Sezione: News / Data: Dom 17 maggio 2026 alle 20:30
Autore: Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione