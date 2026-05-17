Continua la parata dei giocatori interisti che, a ritmo davvero lentissimo, stanno percorrendo le strade di Milano festeggiando il doblete ottenuto in questa stagione. Non mancano i momenti di ilarità, uniti a ironia e festeggiamenti vari. C'è anche lo sfottò nei confronti del Milan. I tifosi nerazzurri cantavano: "Chi non salta rossonero è". Marcus Thuram ha sollevato uno striscione rossonero che ritrae un ratto. Il clima è quello classico per i festeggiamenti e non possono, ovviamente, mancare gli sfottò.

CHI NON SALTA ROSSONERO È ️ pic.twitter.com/5cBBYQ7ecm — FcInterNews.it (@FcInterNewsit) May 17, 2026