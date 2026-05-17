L'esterno nerazzurro Carlos Augusto parla così a Inter TV nel corso della festa Scudetto che si sta svolgendo oggi a San Siro: "È come il Carnevale in Brasile, si festeggia anche se sei stato sveglio tutta la notte. Quest’estate sono state delle vacanze davvero brutte dopo quello che è successo l’anno scorso, ma quest’anno siamo felici per noi e per i tifosi. Gli occhiali? A qualcuno piacciono, hanno anche quelli con le camere… io credo che andrò a bere un po’ per ricordare il Brasile”.