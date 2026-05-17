A poche ore dal momento dell'incoronazione dell'Inter come squadra campione d'Italia, che andrà in scena dopo la gara contro il Verona in un San Siro vestito a festa, Gianfelice Facchetti sottolinea che la vittoria dello scudetto, unita a quella della Coppa, non era così certa la scorsa estate, soprattutto considerando l'epilogo della stagione precedente: "Nulla è mai dovuto, né scontato... Grazie Inter", ha scritto il figlio del leggendario Giacinto su Instagram.

