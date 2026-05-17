"Giocare davanti a questo pubblico è un'emozione incredibile. Abbiamo giocato tutto l'anno per loro, oggi dobbiamo goderci la giornata. Dobbiamo vincere anche questa perché rappresentiamo l'Inter". Così Carlos Augusto, parlando a DAZN, poco prima il secondo tempo di Inter-Verona. 

Sezione: Focus / Data: Dom 17 maggio 2026 alle 16:11
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.